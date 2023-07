Temptation Island 10 | Giuseppe Ferrara ha contattato la sua tentatrice dopo il faló? Roberta De Grazia sgancia la bomba su TikTok

(Di martedì 18 luglio 2023) Tra le coppie più chiacchierate della decima edizione divi è quella formata dae Gabriela Chieffo. Nel corso della terza puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia la coppia era intenzionata a lasciarsisette anni insieme. Il 24enne, che prima di partecipare asi era iscritto su un sito di incontri all’insaputa di Gabriela con lo pseudonimo di American boy, nel resort ha mostrato interesse per laDe. Per questo motivo, nel falò di confronto avvenuto la scorsa settimana, i due hanno avuto un accesa discussione, lasciando poi il villaggio separatamente., però, alla fine si è reso conto di amare Gabriela ...

L'ex, in passato anche corteggiatore a Uomini e Donne , non sarebbe attualmente in pericolo di vita. Serie però le ferite e le botte ricevute, tra cui un colpo di frusta al collo e ...Protagonista dell'avvertimento è la coppia composta da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara , che ieri ha definitivamente lasciato2023 . I due hanno deciso di concludere il percorso ...La quarta puntata diè stata a dir poco scoppiettante. Stanca e delusa dal comportamento assunto da Federico , che non ha accettato il falò di confronto anticipato , Alessia ha chiesto a Filippo ...

Daniele cambia idea su Vittoria a Temptation Island: Volevo un figlio ma mi sbagliavo Fanpage.it

Incidente d’auto per Daniele Schiavon, il single tentatore di Temptation Island 2023 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, scelto della tronista Giulia Quattrociocche. Secondo quanto appreso da Fanpa ...Era il 15 luglio scorso, e l’auto su cui viaggiava con amici si è ribaltata più volte sull’asfalto. L’ex Temptation Island, in passato anche corteggiatore a Uomini e Donne, non sarebbe attualmente in ...