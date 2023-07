Tempesta e tromba d' aria in Cadore | effetto Vaia | intere zone devastate Zaia | ' Pezzi di bosco spazzati via'

(Di martedì 18 luglio 2023) Maltempo dopo il grande caldo , gravi danni in Veneto .dall'Agordino al Comelico passando per ilnella provincia di Belluno , nel pomeriggio di oggi 18 luglio 2023, intorno alle 17. ...

La parte nord della provincia devastata da vento e pioggia, con effetti simili, anche se fortunatamente molto inferiori, a quelli della tempesta Vaia dell'autunno 2018. Una tromba d'aria in Cadore. Un violento nubifragio si è abbattutto su Moena, ritardando l'inizio della gara che poi è stata definitivamente sospesa. Alcune strade sono state bloccate e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in più punti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla Val di Fassa durante l'allenamento del Genoa. Una torretta della struttura è crollata. La tempesta è scoppiata proprio mentre stavano per entrare in campo le squadre per la partita.

Tromba d'aria devasta boschi del Cadore. «Come la tempesta Vaia». Decine di alberi abbattuti ilmessaggero.it

