Temperature ancora in alto | possibili rovesci in montagna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 luglio 2023) Il caldo torrido di questi giorni proseguirà. È quanto sostengono le previsioni meteo sulla Lombardia – pubblicate martedì 18 luglio 2023 – dal Centro Meteo Lombardo a cura di Gabriele Galastro. ANALISI SINOTTICA Una vasta area anticiclonica protegge tutta l’Europa centro-meridionale garantendo tempo stabile e molto caldo. Tuttavia, il Nord-Italia si troverà spesso al limite tra la vasta area anticiclonica e le correnti più fresche atlantiche; ne conseguirà un tempo molto caldo sulla nostra regione, alternato da episodi temporaleschi sui rilievi e fino all’alta pianura nella giornata di venerdì. Martedì 18 luglio 2023 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio su tutti i settori cielo poco nuvoloso o con nubi sparse contà dio temporali in serata sui rilievi Alpini e Prealpini; in ...