(Di martedì 18 luglio 2023) Fotogallery - Il popolo 'ies' all''Eras' negli Usa PRIMA DATA Fotogallery - I Maneskin in concerto allo stadio di Trieste LE IMMAGINI Fotogallery - Depeche Mode, prima data italiana all'...

...greca LE ULTIME DATE Fotogallery - Le immagini di 'Porto Rubino' a Tricase e Campomarino di Maruggio GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - L'addio ai live di Elton John a Stoccolma Leggi Anche...L'hype, perdonate il termine, si è spostato tutto sugli altri eventi che infiammeranno l'estate 2024 oltre al caro vecchio El Niño: le date italiane dipreviste per il prossimo luglio. ...potrebbe riempire tre concerti all'Happel nel 2024, ma l'hype che circonda la sua controparte pop maschile non è da meno', . E sul concerto viennese parole ammaliate: 'Harry non vola ...

Taylor Swift da record: 4 album in top 10 e un tour da un miliardo di dollari TGCOM

Nuovi record per Taylor Swift. La popstar è diventata la prima artista donna ad avere ben quattro album della top ten statunitense allo stesso tempo. Taylor ha battuto inoltre Barbra Streisand come ...Ormai però sembra già tutto un ricordo. L’hype, perdonate il termine, si è spostato tutto sugli altri eventi che infiammeranno l’estate 2024 oltre al caro vecchio El Niño: le date italiane di Taylor ...