Tavolo Tecnico Interistuzionale contro la violenza di genere | Riprendono le attività

...per avere le indicazioni su quando si poteva tornare in onda e la cuffia era appoggiata sul, ... È un fuori onda rubato per un errore. Mi dispiace se qualche altro spettatore ha sentito ...Sulc'è sempre lui, il corpo delle donne . Anzi, i corpi delle donne. Oggetto eterno, e mai ...e razziste pronunciate da un telecronista Rai che si è lasciato andare con un collaboratore...Il governatore ha sottolineato che sono già accantonati 210 milioni di euro per il policlinico e che ilistituito per realizzare un nuovo ospedale sta lavorando a pieno ritmo, con un primo obiettivo di stabilire il luogo migliore per la nuova struttura sanitaria. "Un ospedale non può ...

Depurazione, l'appello di Anci alla Regione: "Serve un tavolo tecnico" RaiNews

Comunicato Stampa Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria covid-19, lo scorso dieci luglio si è riunito nuovamente presso la sala riunioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale ...Sono questi i principali temi affrontati all'incontro nazionale della rete EcoDigital "La rivoluzione EcoDigital. Best practice per la transizione ecologica e ...