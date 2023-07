Tassi | rischio recessione da rialzi Bce Visco | Non fare troppo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 luglio 2023) Suideinella Bce “c’èdi ‘’: dobbiamo essere attenti, perché potremmo andareoltre rispetto ai nostri obiettivi”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazioin una intervista a Bloomberg TV a margine del G20 in corso in India.ricorda come la Bce abbia già ridotto l’entita’ degli interventi: “Ci siamo spostati dada 75 punti a 25” e nella lotta all’inflazione “penso che stiamo seguendo la strada giusta” ma “la risposta sulla durata in cui dobbiamo mantenere iin territorio restrittivo è ‘nona lungo'”. “Non penso che dobbiamo avere una” prima di fermare i, aggiunge. ...