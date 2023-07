Tasse | alleanze | autonomia | la maggioranza è unita solo sulla guerra ai poveri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 luglio 2023) Riescono a mettersi d’accordose c’è da fare laai, dallo smantellamento del Reddito di cittadinanza al no all’introduzione di una legge sul salario minimo. Su tutto il resto, nelladi centrodestra volano gli stracci. Che si tratti di giustizia o di fisco, didifferenziata o di Mes. Ma la lista è lunga: dai distinguoin Ucraina al caso Santanchè passando per lein vista delle Europee. Le ultime partite più infuocate riguardano sicuramente giustizia e fisco. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non si tocca, ha detto la premier, stoppando definitivamente le ambizioni del suo guardasigilli Carlo Nordio. Che aveva ribadito la necessità di rimodulare quel reato perché ...