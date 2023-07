Tartarughe Ninja | Caos Mutante | un video svela le origini dei protagonisti

Il 30 agosto arriverà nei cinema italiani il film animato: Caos Mutante e online, nell'attesa, è stata condivisa una clip inedita che svela le origini dei protagonisti. Nel video si assiste così alla trasformazione dellee all'...Lenascono nei fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984 : nonostante la longevità, non hanno mai smesso di essere presenti nell'immaginario comune e continuare a stare col passo ...: Caos Mutante, Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora Per quanto riguarda la TV, lo streamer Max sarà presente con serie animate come Harley Quinn e Adventure Time: Fionna ...

Un video del film animato Tartarughe Ninja: Caos Mutante mostra le origini dei protagonisti, svelando come formano la loro famiglia.