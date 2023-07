Tabellone Atp Newport 2023 | torna Anderson nell’ultimo torneo su erba dell’anno

(Di martedì 18 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’Atp di, ultimostagionale su. Come da tradizione, si vola in America per chiudere la parentesi sui prati dopo le emozioni di Wimbledon. Non ci sono italiani ai nastri di partenza del draw comandato da Tommy Paul e Adrian Mannarino, ma c’è il rientro sul circuito di Kevin. Il sudafricano aveva annunciato il ritiro poco più di un anno fa ma ha ricevuto una wild card nelche ha peraltro vinto nel 2021. L’ultima edizione ha visto il successo di Maxime Cressy, atteso al derby americano da Michelsen, c’è anche John Isner che invece asi è laureato campione per ben quattro volte. Di seguito ilcompleto. COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nel primo turno dell'250 di Bastad 2023 (Svezia) , torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina ...PROGRAMMA E COPERTURA...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI Cecchinato e Kotov ... Anche Sportface.it seguirà l'250 di Bastad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI Fognini e Ramos - Vinolas ... Anche Sportface.it seguirà l'250 di Gstaad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in ...

ATP Newport, il tabellone: Paul testa di serie numero 1. Ritorno in campo per Kevin Anderson Ubitennis

Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic per 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 nella finale del singolare maschile di Wimbledon 2023 e trionfa per la prima volta nello Slam londinese. Lo spagnolo, numero 1 del ...Perso il primo set al tie break, il 28enne biellese, attuale n° 358 del ranking Atp, in risalita negli ultimi mesi grazie a un gioco in crescendo e una buona tenuta atletica e mentale, si è aggiudicat ...