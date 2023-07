Tabellone Atp Gstaad 2023 | Bautista Agut unico top 40 al via | ci sono Fognini e Sonego

(Di martedì 18 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma da lunedì 17 a domenica 23 luglio sulla terra rossa elvetica. Campo di partecipazione piuttosto deludente, con un solo top 40 presente, ovvero Roberto. Presenti comunque due ex campioni slam come Wawrinka e Thiem e dei giovani interessanti quali Fils e Stricker. Al via anche due tennisti azzurri, vale a dire Fabioe Lorenzo. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250PRIMO TURNO (1)bye Cachin b. Daniel 6-4 6-1 Munar b. (WC) Ritschard 6-3 6-3 Wawrinka vs (6) Carballes Baena (4) Hanfmann bye Altmaier b. Bonzi 6-3 6-4 Thiem b. Muller 6-1 7-6(4) (Q) ...

116. Nel secondo parziale entrambi concedono ma annullano subito dopo una palla break, ma al ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022...quasi liberatoria quella con la quale Dominic Thiem ha accompagnato l'esordio nel 250di Gstaad,... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022ORDINE DI GIOCOSINGOLAREDOPPIO QUALIFICAZIONI Ma è cresciuto in fretta e il ... "Ci saranno momenti di stallo, altri in cui la classifica peggiorerà - ha detto all'- . La ...

ATP Newport, il tabellone: Paul testa di serie numero 1. Ritorno in campo per Kevin Anderson Ubitennis

Nella prima giornata dell’ATP 250 di Newport, l’unico torneo che viene giocato su erba dopo Wimbledon, solamente quattro partite si sono disputate. Le due di maggior prestigio sono state quelle con in ...Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic per 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 nella finale del singolare maschile di Wimbledon 2023 e trionfa per la prima volta nello Slam londinese. Lo spagnolo, numero 1 del ...