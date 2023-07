Tabellone Atp Gstaad 2023 | Bautista Agut unico top 40 al via | ci sono Fognini e Sonego

(Di martedì 18 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma da lunedì 17 a domenica 23 luglio sulla terra rossa elvetica. Campo di partecipazione piuttosto deludente, con un solo top 40 presente, ovvero Roberto. Presenti comunque due ex campioni slam come Wawrinka e Thiem e dei giovani interessanti quali Fils e Stricker. Al via anche due tennisti azzurri, vale a dire Fabioe Lorenzo. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250PRIMO TURNO (1)bye Cachin vs Daniel Munar b. (WC) Ritschard 6-3 6-3 Wawrinka vs (6) Carballes Baena (4) Hanfmann bye Altmaier b. Bonzi 6-3 6-4 Thiem b. Muller 6-1 7-6(4) (Q) Medjedovic b. ...

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nel primo turno dell'250 di Bastad 2023 (Svezia) , torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina ...PROGRAMMA E COPERTURA...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI Cecchinato e Kotov ... Anche Sportface.it seguirà l'250 di Bastad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI Fognini e Ramos - Vinolas ... Anche Sportface.it seguirà l'250 di Gstaad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in ...

ATP Newport, il tabellone: Paul testa di serie numero 1. Ritorno in campo per Kevin Anderson Ubitennis

Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic per 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 nella finale del singolare maschile di Wimbledon 2023 e trionfa per la prima volta nello Slam londinese. Lo spagnolo, numero 1 del ...Perso il primo set al tie break, il 28enne biellese, attuale n° 358 del ranking Atp, in risalita negli ultimi mesi grazie a un gioco in crescendo e una buona tenuta atletica e mentale, si è aggiudicat ...