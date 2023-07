Sylvester Stallone | vacanza in Sardegna con la moglie

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 luglio 2023)è stato avvistato ininsieme alla propria famiglia. A distanza di un anno dalla crisi con lo spettro del divorzio dietro l'angolo,e Jennifer Flavin sembrano aver appianato le proprie divergenze, a giudicare dalle foto pubblicate da People che li ritrae ininsieme in. La coppia, sposata da 26 anni, è stata fotografata sorridente e impegnata a rinfrescarsi in piscina e in barca lungo costa isolana, mentre si scambiano abbracci e tenerezze. In un'altra immaginecopre scherzosamente la parte superiore dellache appare divertita e spensierata accanto al marito. Nelle varie foto pubblicate dal magazine, sono diverse le effusioni scambiate dalla coppia, …