Svolta per l' omicidio di Alatri | due arresti Ucciso per uno scambio di persona

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - Per l'di Thomas Bricca, il diciannovenne diassassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa, sono state arrestate due persone. A finire in carcere Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio. La procura indetto una conferenza stampa alle 10.30 in tribunale in cui saranno forniti i dettagli dell'indagine. Fu vittima di unodiThomas Bricca. Secondo la ricostruzione il diciannovenne la sera della morte era seduto sui gradoni in marmo di Largo Cittadini insieme a un gruppetto di amici. All'improvviso dal buio spuntò uno scooter con a bordo due persone con il volto coperto da un casco integrale e armate di pistola che iniziarono a sparare. Uno dei proiettili centrò il giovane alla fronte e non gli lasciò scampo. Nonostante il delicato intervento a ...