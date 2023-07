(Di martedì 18 luglio 2023) su Tg. La7.it -rapporto annuale della Società per lo sviluppo del Mezzogiorno "" eper il Sud dove il lavoro continua a scarseggiare. Ben un ...

rapporto annuale della Società per lo sviluppo del Mezzogiorno "" eallarme per il Sud dove il lavoro continua a scarseggiare. Ben un lavoratore su 4 è sotto la soglia dei 9 euro l'ora (circa un milione nel Mezzogiorno) e quindi continua la fuga dei ...Lo afferma il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla conferenza stampa sulle Anticipazioni del Rapporto2023. . 18 luglio 2023Che significa Un anno fa la, in un ormai famoso studio, aveva calcolato che un bambino ... È evidente che gli incentivi automatici di Transizione 5.0 che saranno inseriti nelcapitolo del ...

Svimez, nuovo allarme per il Sud: salari sempre più giù ed effetti maggiori per stretta Bce TGLA7

è è relativo all'impatto nord sud che ha avuto l'incremento del tasso ufficiale di sconto cioè di fatto del degli ed impellente elemento degli interessi e riserve le scelte diciamo alla Banca centrale ...In base alle stime Svimez risultano sono circa 3 milioni di lavoratori dipendenti al di sotto dei 9 euro di retribuzione oraria in Italia. Di questi circa un milione sono nel Mezzogiorno dove la loro ...