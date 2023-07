Svaligiata la villa sul Garda di Emerson Fittipaldi | bottino da 250mila euro

(Di martedì 18 luglio 2023) I malviventi hanno portato via Rolex, gioielli e vari monili in oro. Adesso indagano i carabinieri della Compagnia di Salò che stanno cercando di identificare i responsabili

Un furto in casa è stato messo a segno nella villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia della Formula 1. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in casa.

Svaligiata la villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia della Formula 1. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano (Brescia).