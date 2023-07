Un furto in casa è stato messo a segno nelladi Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia della Formula 1. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in ...... era apparso il filmato dell'allestimento nellaofferto a amici e familiari per simulare l'avvio di un progetto nuovo, capace di unire alla storicità della pietra - laè affacciata su una ...Andando indietro nel tempo però compaiono altri casi, come quello delladi Angel Di Maria. Un colpo però fallito poiché dall'abitazione i ladri non hanno rubato nulla. L'argentino infatti era ...

Svaligiata la villa di Fittipaldi Euronews Italiano

(ANSA) - BRESCIA, 18 LUG - Un furto in casa è stato messo a segno nella villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi ...I malviventi hanno preso di mira l'abitazione dell'ex campione del mondo di Formula 1, che vive da anni a Soiano ...