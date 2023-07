Surf | Leonardo Fioravanti stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

(Di martedì 18 luglio 2023) Seconda edizione di fila ai Giochi Olimpici per. Se a Tokyo è stato fortunato, cogliendo l’occasione a causa di un infortunio di un avversario, la partecipazione disarà tutta meritata per ilista azzurro. Il romano infatti, raggiungendo gli ottavi di finale del Corona Open J-Bay, a Jeffreys Bay, in Sudafrica, nona tappa del WorldLeague Championship Tour, ha accumulato i punti che gli servivano per agguantare ila Cinque Cerchi. La qualificazione olimpica spettava ai migliori dieci del ranking iridato, l’azzurro è attualmente nono ma davanti ha quattro brasiliani (solamente due biglietti per Paese). Ricordiamo che l’edizione francese sarà molto particolare: ilsi svolgerà infatti a Tahiti, in ...

