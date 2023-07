Suonano il campanello e scappano | adolescenti picchiati dai pensionati

(Di martedì 18 luglio 2023) Alcuni ragazzi avevano da anni preso di mira duedi Carmignano (Prato) suonando più volte ildella loro abitazione nel cuore della notte per poi darsi alla fuga. Ma dopo l'ennesimo scherzo, sono stati inseguiti edagli anziani stessi

Domenica sera movimentata a Comeana: i minori avevano suonato ildella coppia. L'uomo ha anche impugnato un bastone. La moglie: 'Sono due anni che ci perseguitano'. Denuncia in arrivo... lo strofinamento delle unghie si riesce a percepire, oltre al suono deldelle vecchie ... ma le liriche sono tutt'altro che banali e, purtroppo, ancora attuali: ' Usano solo la tua ...Ora, però, queste dichiarazionicome und'allarme. Le difficoltà entro le mura di casa ci sono in qualsiasi famiglia, ma sbandierarle in pubblica piazza è indice di un malessere ...

Suonano il campanello di notte, ma lo scherzo finisce in lite ... tvprato.it

Domenica sera movimentata a Comeana: i minori avevano suonato il campanello della coppia. L’uomo ha anche impugnato un bastone. La moglie: "Sono due anni che ci perseguitano". Denuncia in arrivo ...PORTO RECANATI - «Aiuto, il nostro appartamento si sta allagando». È stato questo l’allarme lanciato dalla famiglia residente in un’abitazione situata al decimo ...