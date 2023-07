Sul salario minimo muro contro muro maggioranza - opposizione. Voto slitta

E' muro contro muro tra maggioranza e opposizioniminimo ed è slittato il voto in commissione Lavoro della Camera, anche sull'emendamento firmato dall'intero centrodestra che punta a far scomparire dal tavolo la proposta che lo introduce ...Il ministro degli esteri fa sapere di aver rinunciato a parte della sua indennità per chi è in crisi, per lui i fatti sono questi La battagliaminimo è cominciata. Il disegno di legge ...Roma, 18 lug. " "minimo governo e maggioranza non si nascondano dietro la mancanza di coperture. La tutela di lavoratori che sono sottoposti a contratti con salari inaccettabili e di fatto sotto ricatto è ...

E ora Tajani si inventa il salario ricco al posto del salario minimo E ora Tajani si inventa il salario ricco al posto del ... LA NOTIZIA

Prove di centrosinistra sul salario minimo. Ma la maggioranza non indietreggia: “Voteremo l’emendamento soppressivo. I salari li alziamo con altri strumenti”, dice all’Huffington Claudio Durigon, ...Roma, 18 lug. (askanews) – E’ muro contro muro tra maggioranza e opposizioni sul salario minimo ed è slittato il voto in commissione Lavoro della Camera, anche sull’emendamento firmato dall’intero ...