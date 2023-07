Studente di Casarano realizza una sonda con il nonno | foto del Salento dallo spazio Gianluca Belgrado | 23 anni

Leggi su noinotizie

(Di martedì 18 luglio 2023) Aiutato dal, con una scatola di polistirolo ed uno smartphone in esso montata e con un’app per lo scatto diogni dieci secondi, l’ha lanciata nellotramite un palloncino. Tutto rigorosamente artigianale però molto preciso. Dopo venti minuti laè atterrata, perfettamente in un campo ed è stata recuperata dal suotore, il 23 enne. Scrive: Qualchescattata durante il volo della primastratosferica salentina. Si vede un accenno di curvatura terrestre, il cielo nero in pieno giorno, e all’orizzonte anche la Calabria, l’Albania e l’isola di Corfù. Il lancio è stato un’impresa complessa da gestire, a causa della vicinanza col mare. ...