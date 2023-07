Stricker | punto e vittoria da applausi contro Fils

(Di martedì 18 luglio 2023) Dominicha superato Arthurnella sfida tutta Next Gen al primo turno dell'EFG Swiss Open Gstaad, l'ATP 250 in Svizzera trasmesso su SuperTennis e SupertenniX. Lo svizzero si è imposto 76(...

Numero 106 del mondo, Stricker si è fatto ammirare anche per un punto spettacolare con tanto di recupero in tweener. Al secondo turno, lo svizzero affronterà Miomir Kecmanovic. 18 luglio 2023

Numero 106 del mondo, Stricker si è fatto ammirare anche per un punto spettacolare con tanto di recupero in tweener. Al secondo turno, lo svizzero affronterà Miomir Kecmanovic.Dopo l'interruzione per la pioggia il bernese ribalta un match iniziato male ma soffre sino all'ultimo, prima di centrare il suo primo successo nello Slam ...