Strappare dalle mani del coniuge lo smartphone è reato? Cosa dice la legge

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 18 luglio 2023) L’atto diqualè generalmente associato ad un sopruso; masuccede se l’oggetto della contesa è il cellulare del partner? Potremmo chiederci se sia lecito togliere di mano il cellulare al proprio partner, magari perché è in atto una lite o c’è un dubbio sulla sua condotta morale. La, in questo senso, presenta diverse sfumature di interpretazione. Attenzione ai gesti violenti, comedi mano il cellulare del partner – Grantennistoscana.itUna recente sentenza, però, ha dato un’indicazione molto chiara supossa capitare in caso di atteggiamento aggressivo verso una persona, e più nello specifico quando ci si impossessa di un cellulare senza permesso. Siamo nell’ambito della violenza domestica, ma il ...