Strage Erba | difesa Romano | ‘anomalia grave che revisione non valutata da Brescia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 luglio 2023) Milano, 18 lug. (Adnkronos) – “L’istanza dipresentata dal pg di Milano Cuno Tarfusser deve esseredalla corte Appello di Brescia, le loro beghe non ci competono. La procuratrice generale Francesca Nanni può non condividerla o vistarla, ma non vuol dire che non debba esserea Brescia, anzi è questo che dice il codice di procedura penale che supera un regolamento interno”. Fabio Schembri, da sempre difensore dei coniugi Olindoe Rosa Bazzi condannati in via definitiva all’ergastolo per ladi, interviene sullo stallo e la lotta, tutta interna alla procura generale nata a fine marzo. Tarfusser, come riporta il Corriere della Sera, è finito sotto procedimento disciplinare per aver “violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio” ...