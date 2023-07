Strage di via D’Amelio | il ricordo di Borsellino con Meloni anche per bloccare le polemiche

Domani, 19 luglio 2023, in occasione dei 31 anni dalladiD'Amelio, Libera Basilicata, il Cestrim, la Fondazione Nazionale Antiusura ''Interesse Uomo'' Onlus, il Presidio Legalità e l'associazione Articolo 21 ricorderanno le vittime, le loro ...Ci sono certe ferite che non si rimarginano mai e che nonostante il tempo mostrano ancora tracce nel tessuto sociale e sul corpo della giustizia italiana, ladiD'Amelio è una di queste. Il 19 luglio ricorre il 31° Anniversario dell'Eccidio diD'Amelio, uno dei peggiori attentati di stampo terroristico - mafioso avvenuto in Italia, in cui ..."Domani cade l'anniversario delladiD'Amelio - ha continuato - una pagina buia della Repubblica con ancora tante ombre come quella della scomparsa della famosa agenda rossa. Come ho già ...

Strage di via D'Amelio, Meloni a Palermo per le iniziative ma in forse per la fiaccolata Sky Tg24

La premier non parteciperà però alla fiaccolata di Fratelli d’Italia. Anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein a Palermo ...Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone morì nella strage di Capaci, meno di due mesi dopo fu ucciso Paolo Borsellino in via D’Amelio. Sono passati trent’anni e il messaggio ...