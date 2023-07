Strage di Erba | stallo su istanza Pg Nanni | “Falso che sto impedendo revisione”

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo 110 giorni da richiesta Tarfusser (sotto inchiesta disciplinare) nulla è arrivato a Brescia Dopo 110 giorni dalla notizia che il pg di Milano Cuno Tarfusser aveva depositato un’disulla condanna all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano per ladi, èsu quella richiesta che aveva creato polemiche con la procuratrice generale Francesca. La contesa tra l’interpretazione di regolamenti interni e codici di procedura penale ha come effetto che la corte d’appello di Brescia non ha ricevuto nulla sulla domanda di riapertura del processo, mentre – come riporta il Corriere della Sera – Tarfusser è sotto procedimento disciplinare per aver “violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio” avendo depositato di propria iniziativa in ...

Strage di Erba, sotto accusa il giudice che ha chiesto la riapertura del caso TGCOM

