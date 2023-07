Strage di Erba | sotto accusa il magistrato che vuole riaprire il caso

Leggi su tpi

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilche aveva chiesto la revisione del processo per ladisaràposto a un procedimento disciplinare. Cuno Tarfusser, sostituto procuratore generale a Milano, aveva chiesto di propria iniziativa la revisione della condanna definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Era stato poi denunciato dal suo capo, la procuratrice generale Francesca Nanni, che hato Tarfusser di non averla informata delle sue intenzioni. Ora la notizia dell’apertura di un procedimento disciplinare da parte della procura generale di Cassazione. A darla è oggi Il Corriere della Sera precisando che la competente procura generale della Cassazione ha avviato il procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della richiesta, ma per il modo di farlo. A fine marzo, Tarfusser aveva depositato in ...