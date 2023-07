Strage di Erba | sotto accusa il giudice che vuole riaprire il caso di Olindo e Rosa

...dell'articolo di Luigi Ferrarella per il 'Corriere della Sera' CUNO TARFUSSER Sotto procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli per ladi, ...La pg Nanni ribatte che la mail inviatale da Tarfusser non conteneva alcun riferimento specifico alladi, Tarfusser lamenta di non essere neppure stato richiamato da lei al telefono in ...Cuno Tarfusser, il magistrato che vuole riaprire il processo sulladi, finisce sotto accusa. Il motivo è collegato proprio alla sua richiesta di riesame degli ergastoli emessi nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano per l'omicidio di Raffaella ...

Cuno Tarfusser: il giudice che parla di errore giudiziario per la strage di Erba finisce sotto inchiesta Open

Il procuratore generale Tarfusser è convinto dell'innocenza dei coniugi supposti autori della strage Si torna nuovamente a parlare della strage di Erba, e della morte violenta di un bambino di due ann ...Dopo la notizia dell’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per l’istanza di revisione sulla strage di Erba, il sostituto pg ...