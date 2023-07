Leggi Anchedi, il procuratore di Como: 'Ingiustificabili accuse ai magistrati. Sentenze non lasciano spazio a dubbi' Lanel 2006 Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Cuno Tarfusser è ...Il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser crede che Olindo Romano e Rosa Bazzi non c'entrino nulla con ladi. Per questo ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la revisione del processo che ha condannato all'ergastolo per gli omicidi dell'11 dicembre 2006. Ma intanto per lui c'è un ...... proteggendolo da forze cosmiche, ha tratti di consanguineità che imparenta unaa un magone, l'uomo agli astri, un'invasione di scoiattoli ai fili d'brucati, forse, dalle fan dei Beatles. ...

Strage di Erba, sotto accusa il giudice che ha chiesto la riapertura del caso TGCOM

La Procura generale di Milano ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser, che nei mesi scorsi aveva chiesto la riapertura del caso sulla strage di ...Finisce sotto procedura disciplinare Cuno Tarfusser, il magistrato che ritiene errore giudiziario l’ergastolo ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma il procedimento - come riporta il dorso milanese ...