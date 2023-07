Strage di Erba | procedimento nei confronti di Tarfusser | è il giudice che ha chiesto la revisione del processo a Olindo e Rosa

(Di martedì 18 luglio 2023)disciplinare neidi Cunodopo la denuncia di una dirigente della Procura generale di Milano per un conflitto insorto con il magistrato che ritiene errore giudiziario l’ergastolo inflitto ai coniugiRomano eBazzi per lacompiuta anel 2006. Aviene contestato (sulla scia di quanto lamentato appunto dal suo capo Francesca Nanni) di aver “violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio” quando il 31 marzo depositò di propria iniziativa in cancelleria la richiesta didella condanna definitiva dei due ergastolani, “in palese violazione del documento organizzativo dell’ufficio che assegna all’avvocato generale e al procuratore generale” (che in caso di ...

...di Milano che nei mesi scorsi aveva avanzato una richiesta di revisione del processo in cui è arrivata la condannato definitiva all'ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano per ladi. I ...... il sostituto pg milanese che, lo scorso 31 marzo, depositò la richiesta di revisione della condanna definitiva all'ergastolo inflitta a Rosa Bazzi e Olindo Romano, gli autori delladi. ...Il giudice Cuno Tarfusser , che voleva riaprire il caso delladi, è finito sotto procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli, ma per il modo di farlo. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. ...

Strage di Erba, sotto accusa il giudice che ha chiesto la riapertura del caso TGCOM

Strage di Erba, sotto accusa il pg di Milano Cuno Tarfusser: la dirigente Francesca Nanni ha firmato un esposto.Milano, 18 lug. (Adnkronos) – “L’istanza di revisione presentata dal pg di Milano Cuno Tarfusser deve essere valutata dalla corte Appello di Brescia, le loro beghe non ci competono. La procuratrice ge ...