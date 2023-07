Strage di Acqualonga | il titolare chiede danni a casa costruttrice e Aspi

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGennaro Lametta, il proprietario dell’autobus precipitato dal viadottodell’A16 a Monteforte Irpino, la sera del 28 luglio 2013, quando si verificò una, ha inoltrato attraverso il suo avvocato una richiesta di risarcimentoalladel veicolo coinvolto nell’incidente e ad Autostrade per l’Italia. Quella sera di dieci anni fa 40 persone morirono e altre 29 rimasero ferite tra coloro che viaggiavano nei veicoli urtati durante la corsa del bus, prima che finisse giù dal viadotto. “A seguito del processo di primo grado – scrive l’avvocato Sergio Pisani, legale di Lametta (che è stato condannato a 12 anni) – è stato infatti accertato… che a causa di un evidente e grave errore di progettazione del bus, il distacco del giunto cardanico del ...

