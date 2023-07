Stasera in tv | 5 film e programmi di martedì 18 luglio 2023

in TV: ida non perdere di martedì 18 luglio 2023. Ip Man 2, Il bambino con il pigiama a righe o Ocean's 13 Ecco i miglioriin programma ...A seguire anticipazioni e la guida deidiin tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima seratain tv venerdì 14 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv . Advertisement...debutto discopriamo qualcosa in più sulla nuova serie tv. A prestare il volto alla protagonista Margaret è Marcia Gay Harden , attrice famosissima che ha lavorato in più di cinquantaed ...

Cinque serate cinematografiche a ingresso gratuito, destinato a un pubblico vario, con argomenti trasversali. Torna stasera, martedì 18 luglio, negli spazi esterni del circolo Arci di Bottegone, il Ci ...Alessandro Scillitani presenta in prima nazionale, il suo nuovo film concerto "Le donne, i cavalier, il Po e l’Appennino", stasera alle 21 nel Parco del Mauriziano nell’ambito del Festival Onirico e i ...