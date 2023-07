(Di martedì 18 luglio 2023) Torna dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie (Barletta) E’ iniziato il countdown perche torna dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie (Barletta): per l’ottavo anno consecutivo la cittadina pugliese si trasformerà per quattro giorni in un centro nevralgico orientato al futuro e all’innovazione, accogliendo centinaia di inventors da tutta Italia e grandi ospiti nazionali e internazionali. Sono stati annunciati oggi al termine deltraining day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo innovation center, iche presenteranno i loro progetti di business nel corsomaratona digitale alle Vecchie Segherie davanti alla platea di analisti e investitori, per trasformare le idee digitali in realizzazioni concrete. La...

...principali stakeholder Cosa deve contenere un pitch deck Suggerimenti e risorse per allenarsi Road to2023 Q&A Al termine dei lavori saranno annunciate lefinaliste di2023 ...Restano solo pochi giorni per candidare la propria2023: chiude il 30 giugno a mezzanotte la call for ideas per avere la possibilità di essere selezionati, tra centinaia di progetti già pervenuti da ogni parte d'Italia, per le fasi ...Restano solo pochi giorni per candidare la propria2023 : chiude il 30 giugno a mezzanotte la call for ideas per avere la possibilità di essere selezionati, tra centinaia di progetti già pervenuti da ogni parte d'Italia, per le fasi ...

Startup, DigithON: resi noti i finalisti della call for ideas 2023 Entilocali-online

Bisceglie, 18 lug. (Labitalia) – E’ iniziato il countdown per DigithON 2023 che torna dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie (Barletta): per l’ottavo anno consecutivo la cittadina pugliese si trasfo ...Nuovo record per DigithON 2023 che torna dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie: sono state 391 le candidature pervenute per l'ottava edizione. Un dato che, si legge in una nota, ha portato ...