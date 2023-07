Stangata sulle vacanze | benzina e diesel tornano oltre i due euro

(Di martedì 18 luglio 2023)alla corsa dei prezzi dovuto all'inflazione gli italiani in partenza per leestive devono affrontare il rincaro dei carburanti. Secondo l'osservatorio Quotidiano Energia, gestito dal ministero dei Trasporti, continua la salita dei prezzi sulla rete carburanti. Le medie dei prezzi praticati alla pompa dirisultano infatti in aumento, a valle dei rincari decisi la scorsa settimana dagli operatori. Le quotazioni internazionali dei due prodotti hanno chiuso venerdì invece ancora in leggera discesa. Nel dettaglio della rete nazionale, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati al 16 luglio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,865/litro (1,860 nella ...

Benzina e diesel, i prezzi tornano oltre i due euro: stangata sulle vacanze Il Tempo

Oltre alla corsa dei prezzi dovuto all'inflazione gli italiani in partenza per le vacanze estive devono affrontare il rincaro dei carburanti.Alberghi con più rincari a Firenze (+45,8%), Palermo (+34,2%) e Roma (+23,9%). In un solo mese voli nazionali +17,8%, voli intercontinentali +11,9% ...