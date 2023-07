Sport in tv oggi martedì 18 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)18, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Mondiali degliacquatici a Fukuoka (Giappone) a tenere banco con tanta Italia impegnata nel nuoto di fondo, con Gregorio Paltrinieri a caccia di un riscatto nella 5 km, tuffi, nel nuoto artistico e nella pallanuoto femminile, con il Setterosa di Carlo Silipo che giocherà contro il Sudafrica il secondo match del Gruppo C. Assisteremo poi la 17ª tappa della Tour de France che potrebbe regalare non poche emozioni, non dimenticando i tanti tornei della settimana tennistica, tra cui Palermo con tante giocatrici ...