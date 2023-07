SPECIALE DIMARO ULTIM' ORA | Victor Osimhen in viaggio verso Dimaro assieme all' agente

Victor Osimhen in viaggio versoassieme al suo agente Il capocannoniere del passato campionato , è in compagnia del suo agente per discutere con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis il ...IT Arena " ore 17:30 " Allenamento, Area Eventi " ore 21:15 " Serata musicale con il Gruppo Caronte ROCKARUSO mercoledì 19 LUGLIO, Stadio Comunale SKI. IT Arena " ore 10:00 " ...Daoltre alle parole del tecnico Rudi Garcia , sono arrivate anche quelle di Pierluigi Gollini . ... Siete un popolo ed una città, è bello far parte di tutto questo". Pierluigi Gollini e ...

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 4: arrivato il capitano Di Lorenzo Vesuvio Live

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, protagonista ieri con alcuni giovani tifosi azzurri presso lo store di Dimaro.C'è grande attesa oggi a Dimaro, sul campo di Carciato, per scovare i volti dei tanto attesi 'big', pronti a spuntare sul manto erboso per la soddisfazione dei 1600 presenti sugli spalti. La sessione ...