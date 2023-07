Spagna | Santiago Abascal | chi è il candidato politico di Vox appoggiato da Giorgia Meloni?

... che si sarebbero diffuse in tutta la: Madrid, Siviglia, Oviedo, Malaga, Valencia, Valladolid, Saragozza, Bilbao, Granada, Pamplona,, spesso appoggiate dai docenti. Il governo e la ......peso è originario didel Estero nel nord dell'Argentina ed un prodotto del club... trasferitosi in Europa ha giocato ine la stagione scorsa ha fatto il suo esordio con la ...... Miguel Ángel Blanco, sequestrato e ucciso nel luglio 1997, suscitando in tutta la, paese ... sì da non dare a Sánchez una seconda chance , lasciando i riflettori a lui,Abascal e ...

Giorgia Meloni collegata al comizio di Vox: "Anche in Spagna è il tempo dei patrioti" Sky Tg24

"Io voto per questo - dice Rafael Vazquez, commerciante 31enne, alludendo all'estrema destra Vox - perché lui (afferma riferendosi al suo leader, Santiago Abascal - sarà ... secondo le previsioni ...L'ultimo sondaggio CIS di Tezanos prevede la vittoria del PSOE con 1,4 punti di vantaggio sul PP nelle elezioni spagnole di domenica prossima. Il blocco di sinistra, PSOE e Sumar, otterrebbe il 47,1% ...