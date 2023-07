Spagna | multa di quasi 200 milioni per Apple e Amazon | “Il loro accordo colpisce consumatori e piccoli rivenditori”

(Di martedì 18 luglio 2023) L’traha ripercussioni negative sui. L’antitrust spagnola ha così ritenuto abusive e lesive le clausole contrattuali infliggendo multe salate a società appartenenti ai gruppi dei due colossi mondiali. In totale dovranno pagare 194.150.000 euro.sono accusate di avere “concordato ed eseguito alcune restrizioni della concorrenza nel mercato online o ‘market place’ di” sul proprio sito spagnolo (.es). Come si legge in una nota della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) queste pratiche hanno portato sia a ripercussioni negative per moltidi prodotti ...

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dellaha inflitto unacomplessiva di 194,1 milioni di euro ad Apple e Amazon per aver sottoscritto un accordo che ha ostacolato la concorrenza. L'azienda di Seattle ha impedito a molti ...... che si sarebbero diffuse in tutta la: Madrid, Siviglia, Oviedo, Malaga, Valencia, ... Questa circostanza insieme ad un'altra marachella fiscale che gli era costata nel 2018 unadi 30mila ...... nel febbraio 2015, quando avevano messo a ferro e fuoco piazza diprovocando danni definiti 'irreparabili' dalla Sovrintendenza - lapuò arrivare a 15mila euro e, almeno in teoria, il ...

Spagna, multa di quasi 200 milioni per Apple e Amazon: “Il loro accordo colpisce consumatori e piccoli… Il Fatto Quotidiano

L'autorità antitrust spagnola ha inflitto una multa complessiva di 194,1 milioni di euro ad Apple e Amazon per l'accordo sottoscritto nel 2018.Un manuale di sopravvivenza su come evitare le multe durante le vacanze estive all'estero, tra divieti di mangiare in macchina e disturbo degli animali.