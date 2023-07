Space Invaders approda nel mondo reale

... per celebrare il 45° anniversario dal primo lancio, infatti, Google ha annunciato il rilascio di una nuova versione di, per dispositivi mobili, che sfrutta la realtà aumentata . Nato ...Oggi, Square Enix e TAITO, in collaborazione con Google, hanno annunciato che è ora disponibile: World Defense che incorpora l'API Streetscape Geometry , una nuova funzionalità dell'API ARCore Geospatial di Google e la più recente tecnologia di realtà aumentata (AR) su Google ...Si tratta di: World Defense. Disponibile gratuitamente anche in Italia, per iOS e Android (sebbene su questo sistema sia stato purtroppo chiamato: Wold Difesa, con tanto ...

Taito e Square Enix hanno annunciato che Space Invaders: World Defense è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, come conferma il trailer di lancio.Space Invaders: World Defense arriva oggi in realtà aumentata | News | La leggenda di TAITO Corporation arriva oggi su mobile.