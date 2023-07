Sostituto Kim | il Napoli pesca in Germania | affare low cost

(Di martedì 18 luglio 2023) Kim-Minjae è in partenza, passi avanti delper il: arriva dallae il prezzo rientra nelle disponibilità delPare oramai cosa fatta per la cessione di Kim-Minjae al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dell’operazione. I bavaresi completeranno così una coppia di centrali difensivi da sogno affiancando De Ligt al miglior difensore della stagione appena conclusa di Serie A. Di certo, nel briefing di ieri mattina a Dimaro, al quale hanno partecipato De Laurentiis e suo figlio Edoardo, Sinicropi, Chiavelli, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e mister Garcia, si è parlato deldi Kim., occhi in Bundesliga per ildi Kim Stando a quanto riportato dal portale Calciomercato.it, il nome in cima ...

Contatti in corso per il difensore tedesco che non intende rinnovare il contratto con l'Augsburg in scadenza fra un anno. Sfida alla PremierIl Napoli deve comprare undi, andato al Bayern dietro il pagamento della clausola risolutiva. Kilman del Wolverhampton è il nome in cima alla lista, ma l'inglese costa molto. Per questo motivo i campioni d'Italia ...Spazio anche per ildi: " Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Questi li abbiamo in casa e non si muovono. Poi se possiamo ...Per Juan Jesus: che caratteristiche deve avere ildi'La società sicuramente deve lavorare per trovarlo, anche quando è andato via Koulibaly si è detto chi è questo eha dimostrato ...

Il sostituto di Kim Rudi Garcia non ci pensa: "Ben venga, altrimenti ... Goal Italia

Dal palco allestito in centro a Dimaro alcuni dei calciatori azzurri hanno risposto alle curiosità dei tifosi. La società sicuramente dovrà cercare qualcuno, un po’ come quello che è… Leggi ...Durante l’incontro con i tifosi, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha risposto alla domanda sul sostituto di Kim ...