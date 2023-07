Sondaggi politici | tutti perdono consenso | cala Giorgia Meloni | ma Elly Schlein non ne approfitta

(Di martedì 18 luglio 2023), Fratelli d'Italia resta indisturbata in cima alle preferenze degli italiani, secondo l'ultima rilevazione di Swg. Il partito diè però in calo ma il distacco con il ...

Sondaggi politici, Tajani diventa segretario e Forza Italia torna a salire. FdI stabile, scende il Pd la Repubblica

L’ultimo sondaggio politico di Swg, reso pubblico il 17 luglio nel Tg La7 condotto da Enrico Mentana, rappresenta un chiaro segnale di allarme per Elly Schlein, la quale ha già subito pesanti ...Nonostante questo, i sondaggi mostrano come la percezione di Sánchez all’interno della Spagna sia molto diversa da quella che c’è all’estero, al punto che qualche mese fa Politico scriveva che il PSOE ...