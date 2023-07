(Di martedì 18 luglio 2023) Il “famigerato” effettosuipare che valga solo un punto percentuale. Risulta essere questa, infatti, la differenza tra i voti raccolti dal Partito Democratico nelle elezioni politiche 2022 e quello su cui oggi può contare la segretaria del Nazareno: 19 per cento contro 20 per cento. Ma con un dato ulteriore, che farà storcere ancor più il naso dei vertici piddini. Se a settembre 2022, infatti, il Pd veniva distaccato da Fratelli d’Italia di sette punti percentuali, questa volta la differenza è aumentata ed ecco che Giorgia Meloni (alla faccia della crisi dei consensi) può dormire (momentanei) sonni tranquilli, visto cheè distaccata di quasi 9 punti percentuali (8,7 per l’esattezza)., cala il Pd dellaInsomma,...

Sondaggi, Elly come Letta: per Schlein è allarme rosso Nicola Porro

Lo ha detto la segretaria Elly Schlein arrivando alla Camera. “Il governo Meloni non può non vedere che ci sono 3,5 milioni di lavoratori e lavoratrici che sono poveri anche se lavorano. Sono dati che ...“Il governo di Giorgia Meloni non può voltare la faccia dall’altra parte su una misura su cui tra l’altro i sondaggi dicono che c’è un supporto del 75 percento delle italiane e degli italiani”. Lo ha ...