Soldato Usa “sconfina” in Nordcorea | non è la prima volta

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 luglio 2023) Le forze Usa hanno confermato che il cittadino americano che ha attraversato oggi il confine tra le Coree, finendo sotto la custodia dei militarini, è un. E non è lache accade una fuga volontaria di un militare a stelle e strisce verso il regno dei Kim. "Un membro del servizio degli Stati Uniti in un tour di orientamento della Jsa ha attraversato volontariamente e senza autorizzazione la linea di demarcazione militare nella Repubblica popolare democratica di Corea. Riteniamo che sia attualmente in custodia della Repubblica popolare democratica di Corea e stiamo lavorando con le nostre controparti dell'KPA per risolvere questo incidente", ha affermato il colonnello Isaac Taylor delle Forze Usa in Corea (Usfk) in una breve dichiarazione ripresa dalla Bbc. La JSA a cui fa riferimento il ...