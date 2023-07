Soldato Usa sconfina in Corea del Nord | alta tensione con Kim Jong-un

(Di martedì 18 luglio 2023) Un cittadino statunitense ha varcato la linea di demarcazione militare che separa le due Coree, entrando in territoriono senza autorizzazione. L'episodio, ripreso dall'agenzia sud-na Yonhap, è avvenuto a Panmunjom - la località sul confine nota per la firma della tregua che ha posto fine alle ostilità della guerra diil 27 luglio 1953 - durante un tour nell'Area di Sicurezza Congiunta della Zona Demilitarizzata che divide i due Paesi, e si ritiene che l'uomo sia ora sotto la custodia dei soldatini. «Stiamo lavorando con le nostre controparti del Kpa per risolvere questo incidente», scrive su Twitter senza aggiungere ulteriori dettagli il Comando delle Nazioni Unite, riferendosi al Korean Peoplès Army, l'esercito ...

Il soldato, inoltre, avrebbe compiuto il gesto intenzionalmente, secondo un altro testimone citato dalla Cbs: il militare sarebbe stato in attesa di tornare negli Stati Uniti per «ragioni disciplinari ...Travis King si è unito a un tour al confine e a sorpesa è passato in territorio di Pyongyang. Non è il primo a farlo, ecco cosa il regime nordcoreano ha fatto agli altri ...