Soldato americano arrestato in Corea del Nord | ha superato senza autorizzazione il confine del «luogo più spaventoso del mondo»

(Di martedì 18 luglio 2023) Avete presente le sparizioni che avvengono nella serie tv «Stranger Things» e che portano le persone nel «Sottosopra»? Questa storia è un esempio di come la...

Unha varcato la 'Linea di Demarcazione Militare' ed è scomparso. Il Corriere della Sera suppone che possa trattarsi di un caso di diserzione. Una terza fonte del Pentagono ha ...A rendere noto che il cittadino Usa è unsono state fonti militari statunitensi dopo che il comando delle Nazioni Unite che gestisce la zona demilitarizzata e l'Area di sicurezza congiunta (Jsa) che separa il Nord dalla Corea del Sud ...Un militareè stato arrestato oggi dai nordcoreani per aver attraversato il confine senza autorizzazione. A rendere noto che il cittadino Usa è unsono state fonti militari statunitensi dopo che ...

Il comandante supremo del settore mediterraneo, Dwight Eisenhower dal momento dello sbarco in Sicilia aveva detto chiaramente che nessun monumento valeva la vita di un solo soldato americano. Su Roma ...Travis King si è unito a un tour al confine e a sorpesa è passato in territorio di Pyongyang. Non è il primo a farlo, ecco cosa il regime nordcoreano ha fatto agli altri ...