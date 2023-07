Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono lasciati dopo 7 anni di matrimonio

(Di martedì 18 luglio 2023) Nonriusciti a sopravvivere alla crisi del settimo anno nemmeno loro.e Joe, tra le coppie più belle e invidiate di Hollywood, hanno annunciato il divorzio attraverso un comunicato stampa congiunto. I due si erano sposati nel 2015 in Florida facendo sognare il mondo a suon di scatti ironici e romantiche dediche sui social. La decisione sarebbe sopraggiunta di comune accordo a causa di divergenze caratteriali. L’addio die Joe “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Come due persone adulte che si amano e rispettano molto, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento mentre navighiamo verso una nuova fase delle nostre vite”: con queste parole,e Joehanno ...

