Smaltimento dei rifiuti | in arrivo la semplificazione

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – Buone notizie sul fronte riciclo dei. La viceministra dell’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava ha annunciato importanti novità regolamentari per semplificare le norme che regolano la costruzione degli impianti di. “Ad oggi, gli unici centri di preparazione per il riutilizzo sono autorizzati con provvedimenti regionali e caratteristiche operative differenti, nonché con tempistiche lunghe e disincentivanti” – ha spiegato la viceministra Gava – “Con l’intervento normativo, al contrario, consentiamo l’apertura dei centri con procedura semplificata, promuovendo una maggiore intercettazione di queiche possono riacquistare nuova vita e valore sul mercato”. L'esempio migliore di quanto spiegato da Gava riguarda lodeida ...

Il 52,3% del totale gestito è avviato a smaltimento e il 45,6% a recupero. Per i fanghi di depurazione il Programma nazionale di gestione dei rifiuti ha individuato la necessità di implementare ...