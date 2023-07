(Di martedì 18 luglio 2023) su Tg. La7.it - Arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Manette per un uomo di settant'anni che, a Lentini, a, ha travolto lacon la sua auto . L'...

Siracusa, 70enne investe la moglie: avrebbe agito per gelosia TGLA7

Arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Manette per un uomo di settant’anni che, a Lentini, a Siracusa, ha travolto la moglie con la sua auto. L’avrebbe raggiunta mentre stava andando al lavoro a ...È successo ieri a Lentini, un uomo di 70 anni ha investito la moglie perché convinto che lei lo tradisse, è stato arrestato ...