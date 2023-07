...a fondo perduto e finanziamenti agevolati in arrivo per le aziende italiane impegnate all'estero Imprese Eventi formativi...relative alla richiesta dia fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia - Romagna e territori limitrofi. A comunicarlo è,...- la Società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo " ...alle ore 9 il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta dia ...

Simest: contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati in arrivo per le aziende italiane impegnate all'estero Informazione Fiscale

Quattro miliardi di euro dedicati in prevalenza alle Pmi. E' questa la dotazione per la nuova operatività del Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il ministero degli… Leggi ...Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81. Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del ...