Signora Volpe | giallo e mistero nella nuova serie ‘anglo-italiana’ di Canale5

(Di martedì 18 luglio 2023)Suspense,e il fascino dell’Italia sullo sfondo: al via domani, in prima serata su, latv inglese di Acorn Tv. Protagonista della storia, in tre puntate, è Sylvia Fox, interpretata da Emilia Fox, un’ex spia che, dopo anni di lavoro al MI6, l’agenzia di spionaggio del Regno Unito, decide di prendere una pausa da tutto e cambiare vita. Approfittando del matrimonio della nipote Alice, si trasferisce così in Italia, ma laidilliaca fase di vita si rivelerà ben presto una fugace parentesi: durante la cerimonia di nozze, infatti, lo sposo scompare e un cadavere viene ritrovato nel lago. Ecco che la scintilla della travolgerà, riaccendendo in lei il desiderio di indagare e ...

Fra le tante serie di genere thriller /giallo che vanno in onda questa estate,è certamente una delle più interessanti. Non solo per la trama, ricca di suspense e mistero, ma anche per le location, tutte italiane. La prima puntata andrà in onda su Canale 5 ...L'estate di Canale 5 si colora di giallo con l'arrivo di, la serie televisiva inglese girata interamente tra l'Umbria e il Lazio. La protagonista, interpretata da Emilia Fox, si occuperà della risoluzione di diversi casi di cronaca ma non ...

Ci siamo, è tutto pronto per la prima, avvincente puntata della serie tv di Canale 5 la Signora Volpe! La data da segnare in agenda è quella di domani, mercoledì 19 luglio, alle 21.30. Facente parte ...Ci siamo, manca davvero poco al debutto su Canale 5 della serie tv la Signora Volpe! Andata in onda in Inghilterra nel 2022 su Sky Investigation, la fiction ha come protagonista l’acclamata Emilia Fox ...