“Siete solo razzisti” | la scritta sul pratone di Pontida fa infuriare Calderoli

(Di martedì 18 luglio 2023) Bergamo. “Spiace vedere che un luogo simbolo come ildi, un luogo simbolo per la Lega e per i suoi tanti militanti, sia stato preso di mira da vigliacchi teppisti che hanno deturpato il muro con scritte spray di insulti”. Lo rende noto il senatore della Lega Roberto. “Dalla seconda metà degli anni ‘ottanta a oggi, al prossimo raduno del 17 settembre, il prato diè sempre stato, e sempre sarà, un luogo di popolo, di festa, di partecipazione, di aggregazione, di idee espresse democraticamente, senza che ci sia mai stata una violenza, anche piccola – commenta-. Chi insulta o deturpa un luogo simbolo insulta la democrazia, la partecipazione, la parola data al popolo, il libero confronto delle idee e delle opinioni”.

